"எனக்குனே வருவீங்களா டா".. ரூட் பஸ்ஸில் ஏறி சொந்த ஊருக்கு டிக்கெட் கேட்டு.. நடத்துனர் மீது தாக்குதல்

Namakkal

நாமக்கல்: ரூட் பஸ்ஸில் ஏறிவிட்டு தனது சொந்த ஊருக்கு டிக்கெட் கேட்டதோடு மட்டுமல்லாமல், டிக்கெட் இல்லை எனக் கூறிய நடத்துனர் மீது சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்திய போதை ஆசாமியால் நாமக்கல்லில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஒருகட்டத்தில் பொறுமை இழந்த நடத்துனரும், போதை ஆசாமியை அடித்ததால் இருவரும் சாலையில் கட்டிப்புரண்டு சண்டை போட்டனர்.

பின்னர் தகவலறிந்த போலீஸார், அங்கு வந்து போதையில் இருந்த நபரை கைது செய்தனர். இந்த களோபரத்தால் அந்தப் பகுதியில் சில மணிநேரம் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.

Fist fight erupted between town bus conductor and passenger in Rasipuram, Namkkal after the passenger who is influenced of alcohol asked ticket to his home town.