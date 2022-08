பொன்னையன் வரப்போறார்.. ஐந்தாறு மாஜிக்களும் ஓபிஎஸ் பக்கம் வருவார்கள்.. சீக்ரெட் உடைத்த புகழேந்தி!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணிக்கு வரப்போகிறார். அவர் இனி இங்கேதான் இருக்கப்போகிறார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

மேலும், ஐந்தாறு முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியிடமிருந்து விலகி ஓபிஎஸ் பக்கம் வரப்போகிறார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் புகழேந்தி.

எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களாக உள்ள எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், முனுசாமி, தங்கமணி உள்ளிட்டோர் பற்றி அதிமுக மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பொன்னையன் பேசிய ஆடியோ சில வாரங்களுக்கு முன்னர் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் நடைபெற்ற ஓபிஎஸ் அணி செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற புகழேந்தி, பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

தங்கமணியும், வேலுமணியும் வச்சு விளையாடும் பொம்மை தான் எடப்பாடி பழனிசாமி.. புகழேந்தி அட்டாக்!

English summary

AIADMK former minister Ponnaiyan will join the O.Panneerselvam team. Also, Some former ministers and former MLAs are going to join OPS team, Pugazhendhi said in namakkal.