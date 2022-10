“பயமா? எனக்கா?” திமுக எம்பி விவாதத்துக்கு “ரெடியா”.. நாமக்கலில் நாக்கை மடித்து சவால் விட்ட தங்கமணி

Namakkal

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நாமக்கல்: தான் 10 ஆண்டுகள் நாமக்கல் தொகுதிக்கு என்ன செய்தேன் என்பது பற்றி பொது மேடையில் தன்னோடு விவாதிக்க திமுக எம்பி ராஜேஷ் குமார் தயாராக இருக்கிறாரா? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மாவட்ட தலைநகரங்களில் திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. நாமக்கலில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக எம்பி ராஜேஷ் குமார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணியை விமர்சித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் நாமக்கல் நகர அதிமுகவின் செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

English summary

AIADMK former minister Thangamani has questioned that, Is DMK MP Rajesh Kumar ready to discuss with me on public platform what i did for Namakkal constituency for 10 years?"