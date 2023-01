புதிய சாதனை.. கோடிக்கணக்கில் செலவழித்து 18 வயசு இளைஞராக மாறும் அமெரிக்க தொழிலதிபர்!

அமெரிக்க தொழிலதிபர் ஒருவர் கோடிக்கணக்கில் செலவழித்து தன் வயதைக் குறைக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: தனது வயதைக் குறைத்து 18 வயது இளைஞராக மாறுவதற்குரிய வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 45 வயது தொழிலதிபர் ஒருவர். அதற்காக ஆண்டுக்கு அவர் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

'என்றும் 16'.. மனிதர்கள் எல்லோருக்குமே இருக்கும் பொதுவான விருப்பம் இதுதான். வயதாவதை யாருமே விரும்புவதில்லை. எப்போதுமே இளமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பலரது கனவு. இதற்காக பலர் எந்த மாதிரியான முயற்சிகளையும் எடுக்கத் தயங்குவதில்லை.

அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பிரையன் ஜான்சன் என்ற 45 வயது தொழிலதிபர்.

Biotech firm's founder and CEO Bryan Johnson spent millions to reduce his age via sophisticated technology. His firm is also running a project named ‘BluePrint’, aiming to alter the epigentic constitution of humans, for which Johnson is also a part of the trials