உடலில் 50 இடங்களில் துளை.. 5 வயதில் புக் ரிலீஸ்.. 2022ன் டாப் 5 கின்னஸ் சாதனைகள் என்னென்ன தெரியுமா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உலகம் முழுவதும் ஆண்டு தோறும் பல கின்னஸ் சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் நிலையில், 2022ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த 5 கின்னஸ் சாதனைகள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

உலகின் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த விஷயங்கள் கின்னஸ் சாதனையாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு பதிவு செய்யப்படும் சாதனைகள் உலகில் ஒன்றே ஒன்றுதான் இருக்கும். வேறு எங்கும் இதுபோல இருக்காது. இவர்களை அடையாளப்படுத்தும் விதமாக கின்னஸ் சான்றிதழ்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட குறிப்பிட்ட 5 கின்னஸ் சாதனைகள் அதிகமான மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது.

இந்த வரிசையில் இரண்டாவதாக இருப்பது 24,679 வைரங்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மோதிரம்தான். இது பெரும்பாலான மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது. இதற்கு முன்னர் வரை 12,638 வைரங்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மோதிரம்தான் உலக அதிசயமாக இருந்தது. ஆனால், இந்த ஆண்டு இதன் சாதனையை 24,679 வைரங்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட 'தி டச் ஆஃப் அமி' எனப்படும் மோதிரம் முறியடித்துள்ளது. கேரளாவின் பிரபலமான SWA டயமன்ட்ஸ் நிறுவனம்தான் இந்த வைர மோதிரத்தை உருவாக்கியுள்ளது. நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசைனில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற ரிஜிஷா என்பவர்தான் இந்த மோதிரத்தை வடிவமைத்துள்ளார்.

