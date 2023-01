தாம்பத்யம்.. இதுதான் ஆண்கள் செய்யும் தவறு.. "இந்த" 5 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம்.. டாக்டர்கள் புது தகவல்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: பொதுவாக உடலுறவு என்பது எல்லா மனிதர்களுக்குமே ஒருவித புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். ஆனால் இந்த உடலுறவு விஷயங்களில் ஆண்கள் அதிகமான தவறுகளை செய்வதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவ்வாறு ஆண்கள் செய்யும் தவறுகள் என்ன என்றும், அதை எப்படி சரி செய்வது எனவும் பாலியல் துறை சார்ந்த மருத்துவர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

அதாவது பொதுவாக ஆண்கள் செய்யும் முதல் தவறு சேட்டிங். ஆமாங்க, பெரும்பாலான ஆண்கள் பெண்களை ஈர்ப்பதற்கு அவர்களின் மொபைல் எண்களை தேடி கண்டுபிடிப்பார்கள். பின்னர் முதலில் சேட்டிங்கிலிருந்து தொடங்குவார்கள். இப்படி தொடங்குவதுதான் சரியானது என்று அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால், இந்த முறையில் பெண்களுக்கு பெரிய அளவில் விருப்பம் இருப்பதில்லை. இதனை ஒரு தொல்லையாகவே அவர்கள் பார்க்கிறார்கள்.

எனவே அடுத்தமுறை நம்பர் கிடைத்தால் தைரியமாக போன் செய்து பேசுங்கள் என உளவியல் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இவ்வாறு பேசுவதன் மூலம் பெண்கள் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்துகொள்ள முடியும் என்றும், இது இருவருக்கும் இடையேயான பாலியல் புரிதலையும் வலுப்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர். டெக்ஸ்ட் செய்வதால் இந்த புரிதல் ஏற்படுவதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும் எனவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Sex in general is a refreshing experience for all human beings. But studies show that men make more mistakes in these sexual matters. Thus, what are the mistakes made by men and how to correct them, the doctors in the field of sex have explained.