ரொம்ப வீக்கா இருக்காரே.. பெரிய ஆபத்து! ரஷ்ய போரில் மூக்கை நுழைத்த டிரம்ப்.. என்ன இப்படி சொல்கிறார்?

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே நடக்கும் போர் குறித்து அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே போர் நடக்கும் நிலையில் ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளது. அதே சமயம் ரஷ்யா மீது போர் தொடுக்கும் எண்ணம் இல்லை என்றும் அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.

பொருளாதார தடை போட்ட யுஎஸ்..புடினிடம் பேசிய மோடி.. ம்ஹூம்.. ரஷ்யா மசியவில்லை! ”கிவ்” மீது குண்டுமழை

அமெரிக்கா இதில் படை உதவிகளை செய்யாத நிலையில் உக்ரைன் சர்வதேச அளவில் தனித்து விடப்பட்டு உள்ளது. உக்ரைனுக்குள் வேகமாக ரஷ்யா முன்னேறி வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் இதை பற்றி அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Its not at all good for USA says Former President Trump on Russia war against Ukraine and Biden's stand in that.