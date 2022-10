5 இன்ச் இடைவெளிதான்.. ராட்சத சுறாவிடம் இருந்து 'எஸ்கேப்பான' விஞ்ஞானி.. கதிகலங்க வைக்கும் வீடியோ

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: கடலுக்குள் குதிக்க தயாரான பெண் விஞ்ஞானி ஒருவர் 5 இன்ச் இடைவெளியில் ராட்சத சுறாவிடம் இருந்து தப்பித்த வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஒரே ஒரு நொடி கடந்திருந்தால் கூட நேராக சுறாவின் வாய்க்கு உள்ளேயே அவர் விழுந்திருப்பார். இந்த வீடியோ பார்க்கும் நெட்டிசன்கள் "மயிரிழையில் தப்புவது என்பது இதுதானா" என அதிர்ச்சியில் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

சுறா மீன்கள் தாக்கி மனிதர்கள் உயிரிழப்பது சமீபகாலமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த வீடியோ பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In a terrifying incident, a woman marine scientist narrowly escaped from a tiger shark as she was preparing to enter the waters in US.