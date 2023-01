கொடூரத்தின் உச்சம்.. ஒன்றரை வயது குழந்தையை கடித்து குதறிய சைக்கோ.. ப்ளே ஸ்கூலில் 'அதிர்ச்சி'

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் ப்ளே ஸ்கூல் ஒன்றில் விடப்பட்ட ஒன்றரை வயது குழந்தையை அங்கிருந்த மர்ம நபர் ஒருவர் கொடூரமாக கடித்து வைத்த சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்திருக்கிறது.

பச்சைக் குழந்தை என்றும் பாராமல் கதற கதற அந்தக் குழந்தையை கடித்து குதறிய அந்த சைக்கோ நபர் யார் என போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பற்களின் தடங்களை கொண்டு தடயவியல் ஆய்வகத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தப்படுவதால் அந்த நபரை எளிதில் கண்டுபிடித்து விடலாம் என போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

The incident where a one-and-a-half-year-old child was baby bitten by a mysterious person in a play school in the US has left everyone in shock.