எம்மா இல்ல எம்மம்மா.. மகனின் காதலிக்கு மாமியார் போட்ட 10 கண்டிசன்கள்.. இது புதுமாதிரி ‘மணல்கயிறு’

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: மகனின் காதலிக்கு மாமியார் போட்ட நிபந்தனைகளின் பட்டியல் ஒன்று சமூகவலைதளங்களில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரச்சினைக்கு கூட தீர்வு வந்தாலும் வரும், ஆனால் இந்த மாமியார் மருமகள் சண்டைக்கு ஒருபோதும் தீர்வுகாண முடியாது. வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி என்பது போல் எல்லோர் வீட்டிலும் இந்த பிரச்சினை தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.

சி.டி. மணி, மன்னார்குடி பேராசிரியர்...9 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் திருச்சி ராமஜெயம் கொலை வழக்கு மர்மங்கள்

அதனால் உலக தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிப்பரப்பாகும் பெரும்பாலான மெகா சீரியல்கள் மாமியார் மருமகள் சண்டையை மையமாக வைத்தே எடுக்கப்படுகின்றன. எத்தனை ஆண்டுகளாக பார்த்தாலும் அந்த சீரியல்களுக்கு மவுசு குறைவதே இல்லை. அன்று முதல் இன்று வரை சீரியல்களின் சக்சஸ் சீக்ரெட் மாமியார் மருமகள் பிரச்சினையாகவே இருக்கிறது.

English summary

A woman was shocked after she found out the rules his boyfriend's mother had set for anyone dating him.