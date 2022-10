அமெரிக்க இலக்கிய விழாவில் கத்தி குத்து- ஒரு கண் பார்வையை இழந்த சர்ச்சை எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டி

New York

oi-Mathivanan Maran

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் இலக்கிய விழாவில் ஒன்று சரமாரியாக கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் சர்ச்சைக்குரிய எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டியின்( வயது 75) ஒரு கண் பார்வை பறிபோயிருக்கிறது என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் மும்பையில் பிறந்தவர் சல்மான் ருஷ்டி. 1981-ம் ஆண்டு புக்கர் பரிசு பெற்றார்.1988-ல் சல்மான் ருஷ்டி எழுதிய சாத்தானின் வசனங்கள் புத்தகம், இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதாக பெரும் சர்ச்சை வெடித்தது. இதனையடுத்து சல்மான் ருஷ்டிக்கு எதிராக ஈரான் மத தலைவர் அயதுல்லா கொமேனி, மரண தண்டனை விதித்து பத்வா ஆர்டர் பிறப்பித்திருந்தார்.

இந்தப் புத்தகத்துக்கு இந்தியாவும் தடை விதித்தது. பின்னர் பிரிட்டன் அரசின் பாதுகாப்புடன் சில காலம் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் ருஷ்டி

English summary

Salman Rushdie was stabbed onstage in the neck and torso at a literary event in New York on August 12. Now he lost sight in one eye following US attack.