அமெரிக்காவை அலற விட்ட நபர்.. விமானத்தை திருடி வால்மார்ட் மீது மோதுவதாக மிரட்டல்.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் மிசிசிப்பி நகரத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர் விமானத்தை திருடி அதை வால்மார்ட் கட்டடத்தின் மீது மோதவிடுவேன் என மிரட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஏற்கெனவே கடந்த 2001ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11ம் தேதி இரட்டை கோபுரம் மீது மோதியதில் ஏறத்தாழ 3,000 வரை உயிரிழந்த நிலையில், இந்த அச்சுறுத்தல் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

காவல்துறையினர் விமானியிடம் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இந்த விமானம் சுமார் 5 மணி நேரம் வரை சுற்றி திரிந்துள்ளது.

English summary

A mysterious man stole a plane and threatened to crash it into a Walmart building in Mississippi, USA. The threat had already caused a great deal of tension after the collapse of the Twin Towers on September 11, 2001, in which approximately 3,000 people died. Police continued to negotiate with the pilot. This flight has been around for about 5 hours.