நின்று போன டிவிட்டர் டீலிங்.. பராக் அகர்வாலுக்கு மஸ்க் அனுப்பிய வார்னிங் மெசேஜ்? என்ன நடந்தது?

New York

oi-Karthi Ramu

நியூயார்க்: டிவிட்டர் நிறுவன பங்குகளை வாங்குவதை கைவிடுவதாக எலான் மஸ்க் அறிவித்த நிலையில், அந்நிறுவனத்தின் சிஇஓ பராக் அகர்வாலுக்கு மிரட்டும் தொனியில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி இருப்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. தொழில்நுட்ப உலகின் மிகப்பெரிய ஒப்பந்தமாக கருதப்பட்ட இது கைவிடப்பட்ட நிலையில் இந்த தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

மர்மமா இருக்கே! விண்வெளியிலிருந்து வந்த "ஹார்ட்-பீட்" சிக்னல்? ஒரே குழப்பம்! திகைத்த விஞ்ஞானிகள்

பிரபல சமூக வலைதளமான டிவிட்டரின் முழு பங்குகளையும் வாங்க இருப்பதாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் சொந்தக்காரரான எலான் மஸ்க் கூறியிருந்தார். இது தொழில்நுட்ப உலகில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

English summary

While Elon Musk has announced that he will stop buying shares in Twitter, it has now emerged that Musk sent a warning message to the company's CEO, Parag Agrawal. The information comes as what was considered the biggest deal in the tech world was abandoned.