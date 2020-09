நியூயார்க்கில் சரமாரி துப்பாக்கிச் சூடு.. 16 பேர் காயம்.. 2 பேர் பலி

New York

oi-Veerakumar

நியூயார்க்: விருந்து நிகழ்ச்சியில் சரமாரி துப்பாக்கிச் சூடு நடந்து, 16 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் நியூயார்க்கை அதிர வைத்துள்ளது.

16 பேர் இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்துள்ளனர். 2 பேர் பலியாகியுள்ளனர். பலியானவர்களில் ஒருவர் ஆண் மற்றொருவர் பெண்.

அமெரிக்க நேரப்படி, சனிக்கிழமை அதிகாலை 12:30 மணிக்கு இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. நகரின் வடகிழக்கில் ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் இந்த விருந்தும் அதையடுத்து துப்பாக்கிச் சூடும் நடந்துள்ளது.

