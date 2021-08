தீவிரவாதிகளுக்கு ஆப்கான் புகலிடமாகிவிடக் கூடாது.. யுஎன்எஸ்சி மீட்டிங்கில்.. ஐநா பொதுச்செயலாளர் பளீர்

New York

நியூயார்க்: ஆப்கானிஸ்தானில் தீவிரவாத அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக உலக நாடுகள் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும், ஆப்கானிஸ்தான் மீண்டும் இருண்ட காலத்திற்கு சென்றுவிட கூடாது என்று ஐநா பொதுச்செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்டேரஸ் இன்று நடந்த ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் மீட்டிங்கில் பேசி உள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் வெற்றிபெற்றுள்ள நிலையில் இன்று ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் சார்பாக அவசரமாக மீட்டிங் நடத்தப்பட்டது. ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறும் நிலையில் நார்வே உள்ளிட்ட நாடுகள் வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த மீட்டிங் நடத்தப்பட்டது. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தர உறுப்பினர்கள், தற்காலிக உறுப்பினர்கள், உறுப்பு நாடுகள் இதில் கலந்து கொண்டன.

இந்தியாதான் இந்த மாதத்திற்கு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தலைமை நாடாக திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தாலிபான் குறித்தும், ஆப்கான் குறித்தும் விவாதிக்க நார்வே உள்ளிட்ட நாடுகளின் அழைப்பில் பெயரில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலை இந்தியா கூட்டியது. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தலைமையகத்தில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது.

