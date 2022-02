ரஷ்யா போன இம்ரான் கான்.. பாகிஸ்தான் வங்கிக்கு பல கோடி அபராதம்.. ஊமை குத்தாக குத்தி விட்ட அமெரிக்கா

New York

நியூயார்க்: உக்ரைன் ரஷ்யா போர் நடைபெற்றுவரும் நிலையில், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ரஷ்யா சென்றார். இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் வங்கிக்கு 55 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரஷ்யாவில் இருந்து பிரிந்து வந்து உக்ரைன் தனி நாடானது. தன்னை ஐரோப்பிய நாடாக கருதிய உக்ரைன், நேட்டோ நாடுகளில் இணைய விரும்பியது. இதற்கு ரஷ்யா எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

நேட்டோ நாடுகளின் சபையில் உக்ரைன் இணைந்தால் மேற்கில் அமெரிக்காவின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும், இதனால் ரஷ்யாவுக்கு ஆபத்தாகும் என கருதியது.

English summary

US Federal Reserve has imposed a $20.4 million fine, and the New York State Department of Financial Services has asked NBP to pay $35 million after the authorities found "significant deficiencies" in the National Bank of Pakistan.