அந்த கோபம்!.. சிக்கலில் குவாட் அமைப்பு.. இந்தியாவை பார்த்து பிடன் ஏன் திடீரென அப்படி சொன்னார்?

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: உக்ரைன் ரஷ்ய போரில் இந்தியா நடுக்கத்துடன் இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் பிடன் தெரிவித்து இருப்பது கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்துள்ளது. பிடன் ஏன் இப்படி தெரிவித்தார், அவர் இந்தியாவை நேரடியாக எதிர்க்கிறாரா என்ற கேள்வியை இவரின் பேச்சு எழுப்பி உள்ளது.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போரில் இந்தியா நடுநிலையான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. உக்ரைன் - ரஷ்யா இரண்டையும் இந்தியா எதிர்க்கவில்லை. இருப்பினும் ரஷ்யாவுடன் இந்தியா கொஞ்சம் நெருக்கம் காட்டி வருகிறது.

அதிலும் பொருளாதார தடைகளுக்கு இடையில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கூடுதல் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் முடிவை இந்தியா எடுத்துள்ளது. இந்தியாவின் இந்த கச்சா எண்ணெய் அரசியலை அமெரிக்கா எதிர்க்கவில்லை என்றாலும், அமெரிக்காவிற்கு இது அதிருப்தியை கொடுத்துள்ளது.

English summary

Why US Biden is calling India shaky in Quad? What is the real reason behind it?