30 பன்றி பலி.. முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பரவிய ஆப்ரிக்க பன்றி காய்ச்சல்.. மனிதர்களை தாக்குமா?

Nilgiris

oi-Nantha Kumar R

நீலகிரி: நீலகிரி முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் 30க்கும் அதிகமான பன்றிகள் மர்மமான முறையில் இறந்தன. இதையடுத்து பன்றிகளின் மாதிரிகளை பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் ஆப்ரிக்கன் பன்றி காய்ச்சல் பரவலால் பன்றிகள் இறந்ததாக வனத்துறை அதிர்ச்சி தகவலை கூறியுள்ள நிலையில் இது மனிதர்களுக்கு பரவுமா? இல்லையா? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் முதுமலை புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ளது. இதனையடுத்து கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து காட்டு பன்றிகள் இறந்து வந்தன.

இந்த புலிகள் காப்பகங்களில் ஏராளமான காட்டு பன்றிகள் உள்ளன. இந்நிலையில் தான் கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து பன்றிகள் இறந்து வருகின்றன.

English summary

More than 30 pigs died mysteriously in the last one week at the Nilgiris Mudumalai Tiger Reserve. After that, while the samples of the pigs were sent for testing, the forest department has given shocking information that the pigs died due to African swine fever, can it spread to humans? Isn't it? Information about that has been released.