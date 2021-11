மிக கன மழை, மண் சரிவுக்கு வாய்ப்பு.. மீட்பு பணிக்கு 3025 பேர் குவிப்பு.. உஷார் நிலையில் நீலகிரி

Nilgiris

oi-Veerakumar

ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் நாளை மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால், 3025 பேர் மீட்பு பணி மேற்கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதாக மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் சுப்பிரிய சாகு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை மிக தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலர் மற்றும் வனத்துறை செயலாளருமான சுப்ரியா சாகு மாவட்டத்திலுள்ள அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

The Meteorological Department has warned of heavy rains in the Nilgiris district tomorrow and 3025 people are ready for rescue operations, District Superintendent Supriya Saghu said.