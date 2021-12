26 பேரிடம் தீவிர விசாரணை.. குன்னூர் விபத்தில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

Nilgiris

நீலகிரி: குன்னூரில் நடைபெற்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்து குறித்து வேறு சந்தேகங்கள் இல்லை எனவும், விபத்தின் போது மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்ட நெஞ்சப்பன்சத்திரம் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கூறியுள்ளார்.

முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 14 பேர் கோவை மாவட்டம் சூலூர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து கடந்த 8ஆம் தேதி , MI-17V5 ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் இராணுவ பயிற்சி மையத்திற்கு சென்றனர். நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே சென்ற போது மோசமான வானிலையால் நெஞ்சன்பசத்திரம் என்ற இடத்தில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் முப்படைத் தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உள்ளிட்ட 13 பேர் உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த குரூப் கேப்டன் வருண் சிங்குக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்தில் மரணமடைந்த முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட உயிரிழந்த இராணுவ வீரர்களின் உடல்களுக்கு வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி மைய வளாகத்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முப்படைகளின் தளபதிகள், இராணுவ உயர்அதிகாரிகள் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி மரியாதை செலுத்தினர்.

English summary

Tamil Nadu DGP Sylendra Babu said that there was no other doubt about the helicopter crash in Coonoor and thanked the people of Nenchappanchatram who were involved in the rescue operations during the accident.