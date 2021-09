கூடலூர் ஷாக்.. ஆற்றில் ஒதுங்கிய சடலம்.. மீட்க சென்ற வீரர்.. காத்திருந்த அதிர்ச்சி

Nilgiris

oi-Velmurugan P

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் சடலம் ஒன்று கரை ஒதுங்கியது. அதை மீட்கச் சென்ற போது அங்கிருந்த தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் உடலை மீட்டனர்.

மீட்கப்பட்ட உடல், தீயணைப்பு வீரர் பாலாவின் தந்தை ராமசாமி என்பது அப்போது தான் தெரியவந்தது. தந்தையின் சடலத்தைக் கண்டு தீயணைப்பு வீரர் கதறி அழுதார்.

நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரை அடுத்த கோலிபாலப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர் ராமசாமி. இவர் அண்மையில் வெளியூருக்கு போய் வருவதாக வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் கூறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

English summary

Nilgiris District: One of the body of one of the river was set aside in gudalur. Shock awaited the firefighter who was there when he went to retrieve it. The body, which was recovered after several hours of struggle, belonged to his father.