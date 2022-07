கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழை.. நீலகிரி மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை

Nilgiris

oi-Jeyalakshmi C

நீலகிரி: தொடர்மழை நீடிப்பதால் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதிக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால்

பகல் நேரங்களிலும் தேவையில்லாமல் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வர வேண்டாம் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

நீலகிரியில் தொடர் மழை காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடலூர் பகுதிகளில் 23 செமீ மழை கொட்டித்தீர்த்தது. பலத்த காற்றால் கூடலூரில் சாலைகளில் மரம் விழுந்து கேரளா, கர்நாடகாவுக்குமான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பாலங்கள் உடைந்து போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடலூர், பந்தலூர், உதகை, குந்தா ஆகிய தாலுகா பள்ளிகளுக்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Due to continuous rains, the District Collector has ordered to declare holiday for educational institutions in Nilgiri district. As orange alert has been issued for Kudalur area of Nilgiris district. The District Collector has also requested that no one should come out of the house unnecessarily even during the day time.