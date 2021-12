என்னாச்சு விழுந்து உடைஞ்சிருச்சா...எம்.ஐ.17V-5 ரக ஹெலிகாப்டர் விபத்து காட்சிகள் சிக்கியது

Nilgiris

oi-Jeyalakshmi C

நீலகிரி: பிபின் ராவத் பயணம் செய்த எம்.ஐ.17V-5 ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் சிக்கும் முன்பாக தடுமாற்றத்துடன் பறந்த காட்சிகளை சுற்றுலா பயணிகள் சிலர் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளது. பனிமூட்டம், தெளிவற்ற சூழல் காரணமாகவே விபத்தில் சிக்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. என்ன ஆச்சு கீழே விழுந்து உடைஞ்சிருச்சா என சுற்றுலா பயணிகள் பேசும் காட்சிகளும் அந்த வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது.

கோவை சூலூரிலிருந்து வெலிங்டன் ராணுவதளத்துக்கு எம்.ஐ.17V-5 ஹெலிகாப்டரில் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் அவரது மனைவி மற்றும் ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் 14 பேர் நேற்று பயணம் செய்தபோது திடீரென விபத்து நிகழ்ந்தது.

எம்.ஐ.17V-5 ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியதில் தீப்பிடித்து எரிந்தது. இந்த கோர விபத்தில் ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்த முப்படைத் தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத் உள்பட 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

விமானப் படையின் எம்.ஐ.17 ஹெலிகாப்டர்... 11 ஆண்டுகளில் 5 விபத்துகள்.. 42 பேர் உயிரிழப்பு

English summary

Some tourists have videotaped the MI17 V-5 military helicopter crashing before it crashed. It has been reported that the accident took place due to fog and unclear environment. The video also recorded footage of tourists talking about what had fallen down and broken