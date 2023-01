உதயநிதி மாதிரி நானும் கல்லை எடுத்துட்டு போய்ருவேன்.. விமான நிலையம் கட்ட முடியாது : சீமான் ஆவேசம்!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : "பரந்தூரில் விமான நிலையம் கட்ட விடமாட்டேன். மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு ஒரு கல்லை நட்டுவிட்டுப் போனார்கள். அதையும் உதயநிதி எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார். நானும் அதையேதான் சொல்கிறேன். பரந்தூரில் ஒரு கல்லை நட்டால் அதை நான் எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுவேன்." என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியுள்ளார்.

நாள் ஒன்றுக்கு 600 கோடி ரூபாய்க்கு குடிக்க காசு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எதற்கு இலவசங்கள் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

டேன்டீ தேயிலை தோட்டங்களை வனத்துறையிடம் ஒப்படைப்பதைக் கைவிடக் கோரி நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதியில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய சீமான், திமுக அரசின் இலவச திட்டங்களைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

“I will not let an airport be built at Parandhur. They laid a stone for AIIMS hospital in Madurai. Udhayanidhi Stalin took that too. I say the same thing. If you laid a foundation stone in Paranthur, I will take it away” : Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman.