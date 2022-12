அம்மாடியோவ்..200 வீடியோ! வசமாய் சிக்க போகும் முக்கிய ‘புள்ளி’ ஜெட் வேகமெடுக்கும் கொடநாடு கொலை வழக்கு

Nilgiris

oi-Rajkumar R

நீலகிரி : கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு தொடர்பான விசாரணை சூடு பிடித்திருக்கும் நிலையில், கொலையாளிகள் அளித்த வாக்குமூலம் மாறுபட்டு இருப்பதாக சிபிசிஐடி போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. மேலும் வழக்கு தொடர்பாக 200 வீடியோக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கொடநாடு பகுதியில் 2017 ஆம் ஆண்டு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு சொந்தமான பங்களாவில் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடைப்பெற்றது.

இது தொடர்பாக சயான், வாளையாறு மனோஜ் உட்பட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு அனைவரும் தற்போது ஜாமினில் உள்ளனர். இந்த வழக்கு கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக உதகை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

While the investigation regarding the Koda Nadu murder-robbery case is in full swing, it has come to light in the investigation conducted by the CBCID police that the statements given by the killers are different. It has also been reported that the police are examining 200 videos related to the case.