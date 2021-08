மீண்டும் தூசுதட்டப்படுகிறது கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை வழக்கு.. உதகை கோர்டில் போலீஸ் புது மனு

Nilgiris

oi-Velmurugan P

ஊட்டி: கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நடந்த கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் பற்றிய விவாதங்கள் ஓய்ந்திருந்த நிலையில், ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் மீண்டும் அந்த வழக்கு தூசுதட்டப்படுகிறது , தொடர்ந்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக உதவை நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை மனு அளித்துள்ளது.

அதிமுகவின் முன்னாள் ஐடி விங் செயலாளர் அஸ்பயர் சுவாமிநாதன், கொடநாடு மர்மங்கள் தொடர்பாக வெளிச்சத்திற்கு வராத உண்மைகள் விரைவில் வரும் என்று கூறி புயலைக் கிளப்பிஇருந்தார்.

மகாராஷ்டிராவில் டெல்டா பிளஸ் வைரஸால் 3-வது மரணம்- 2 டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி போட்ட முதியவர் உயிரிழப்பு!

இந்த சூழலில் தொடர்ந்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இருப்பதால், கூடுதல் விசாரணை கோரி உதகை நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை புதிய மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

English summary

Kodanad case to be dusted again; Police petition in court that there is a need for further investigation.