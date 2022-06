எடப்பாடிக்கு திட்டமிட்டு நெருக்கடி? “அப்போ அவங்க சொல்றது?” - 2வது நாளாக கண்ணனிடம் தீவிர விசாரணை!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவாக திமுக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரான மூத்த நிர்வாகிகளே கூறி வரும் நிலையில், கோடநாடு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருவது சந்தேகங்களைக் கிளப்பிவிட்டுள்ளது.

கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில், ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநராக இருந்த கண்ணனிடம் தனிப்படை போலீசார் இரண்டு நாட்களாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநரான கண்ணனிடம் போலீஸ் விசாரணை நடத்தி வருவதால் கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு மீண்டும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

நேரம் பார்த்து! எடப்பாடிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் தரும் ஸ்டாலின்! சூடுபிடித்த கோடநாடு கேஸ்! என்னாச்சு

English summary

Edappadi Palanisamy supporters claiming that DMK government in support of O.Panneer Selvam, the intensification of Kodanad trial has raised doubts as to whether the allegation is true.