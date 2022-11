ஊட்டியில் டைடல் பார்க் அமைக்க இடம் தேர்வு.. “மைக்ரோசாஃப்ட்டே ரெடியா இருக்கு”.. அமைச்சர் சொன்ன தகவல்!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் மினி டைடல் பார்க் மிக விரைவில் அமைக்கப்படும் என, டைடல் பார்க் அமைப்பதற்கான இடத்தைப் பார்வையிட்ட தொழில் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.

ஊட்டியில், 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், மினி டைடல் பார்க் அமைக்க, எச்.பி.எப் பகுதி திருப்திகரமாக உள்ளதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.

நீலகிரியில் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் நோக்கில், மாநில அரசு 'மினி டைடல் பார்க்' அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அதற்கான இடத்தை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தலைமையில், வனத்துறை அமைச்சர் ராமசந்திரன், நீலகிரி தொகுதி தி.மு.க., - எம்.பி., ராஜா, கலெக்டர் அம்ரித் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

English summary

Industries Minister Thangam Thennarasu visited the site for setting up Tidal Park in Ooty, Nilgiris District. Speaking later, Thangam Thennarasu said that Neo Tidal Park will be set up very soon in Nilgiris district.