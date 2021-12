வாட்.. தலையே சுற்றுதே.. ஒரு விநாடிக்கு இரண்டு பேருக்கு பரவுகிறதாம் கொரோனா.. உறைந்துபோன பிரான்ஸ்

Paris

பாரீஸ்: கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் வேகமாகப் பரவ தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரான்ஸ் நாட்டில் மின்னல் வேகத்தில் பரவும் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சர் சில முக்கிய தரவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. டெல்டா கொரோனா பாதிப்பே இன்னும் முடியாத நிலையில், இப்போது ஓமிக்ரான் பாதிப்பு அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தக் கூடும் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

ஓமிக்ரான் தீவிர கொரோனா பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை. இருந்தாலும் கூட டெல்டா கொரோனாவை விடக் குறைந்தது 3 மடங்கு வேகமாகப் பரவும் ஆற்றலைக் கொண்டிருப்பதால் அது சுகாதார கட்டமைப்பில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

English summary

For every second two people are diagnosed positive for Coronavirus in france. France is seeing a tsunami of COVID-19 infections says Health Minister Olivier Veran.