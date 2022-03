"உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர.. புதின் துளியும் தயாராக இல்லை!" பிரான்ஸ் அதிகாரி பரபர தகவல்

Paris

oi-Vigneshkumar

பாரீஸ்: பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான் மற்றும் ஜெர்மன் அதிபர் ஓலாஃப் ஷோல்ஸ் ஆகியோர் ரஷ்ய அதிபர் புதின் உடன் தொலைப்பேசி வாயிலாக உரையாடிய நிலையில், பிரான்ஸ் அதிபர் மாளிகையில் பணிபுரியும் அதிகாரி ஒருவர் போர் குறித்து முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி தொடங்கிய போர் 3ஆவது வாரமாகத் தொடர்கிறது. உக்ரைன் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களைக் குறிவைத்து ரஷ்யா தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

உலகில் வலிமையான ராணுவங்களில் ஒன்றாக அறியப்படும் ரஷ்ய ராணுவத்திற்கு எதிராக உக்ரைன் இந்தளவு எதிர்த்துப் போரிடும் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இதனால் பல பகுதிகளில் போர் தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

French presidency official says that Putin did not appear ready to end the war: German chancellor Olaf Scholz and French president Emmanuel Macron Spoke with Putin about Ukraine war.