சுடுகாட்டில் உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட குழந்தை.. அழுகுரல் கேட்டு ஓடிய பெண்கள்.. அப்புறம் நடந்தது என்ன?

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் சுடுகாட்டில் அழுகுரல் கேட்ட நிலையில் விறகு சேகரித்த பெண்கள் பேய் என அலறியடித்து ஓடிய நிலையில் கிராம மக்களுடன் திரும்பி வந்து பார்த்தபோது அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி சம்பவம் ஒன்று காத்திருந்தது.

பீகார் மாநிலம் பாட்னா அருகே சரண் மாவட்டம் உள்ளது. இங்குள்ள கோப்பா போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மர்ஹா நதி ஓடுகிறது.

இந்த நதியோரம் சுடுகாடு ஒன்று உள்ளது. இதன் அருகே ஏராளமானவர்கள் விறகு சேகரிப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

English summary

A mother buried her 3-year-old daughter alive in a graveyard in Bihar by stuffing her mouth with clay. Hearing the child's cry, the women ran away thinking it was a ghost and rescued the child along with the villagers. The police are investigating the matter.