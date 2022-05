“ஒற்றைக் காலில்.. குதித்து குதித்து பள்ளி செல்லும் சிறுமி” ஆர்வத்துக்கு சல்யூட் - குவியும் பாராட்டு!

Patna

oi-Vignesh Selvaraj

பாட்னா : கல்வி கற்கும் ஆர்வத்தால் தினமும் ஒரு காலில் குதித்துக் குதித்து பள்ளிக்குச் சென்று வருகிறார் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி சீமா.

பீகாரின் ஜாமுய் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் சீமா மான்ஜி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விபத்தில் சிக்கி, ஒரு கால் பறிபோனது. காலை இழந்தாலும் அந்தச் சிறுமி நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை.

சீமாவின் வீட்டிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் பள்ளிக்கூடம் உள்ள நிலையில், தினமும் ஒற்றைக் காலால் குதித்து குதித்தே பள்ளிக்கூடம் சென்று வருகிறார் சீமா.

English summary

10 year old girl goes to school on one leg after she lost the other two years back in an accident.