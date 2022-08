என்ஜினியர்.. மின் வாரிய பணி.. பீகாரின் நீண்டகால முதல்வர்.. நிதிஷ் குமாரின் ஆச்சர்ய அரசியல் வாழ்க்கை!

Patna

oi-Vignesh Selvaraj

பாட்னா : பீகார் மாநிலத்தின் முதல்வராக 8-வது முறையாக ஐக்கிய ஜனதா தளம் (ஜேடியூ) தலைவர் நிதிஷ் குமார் நாளை பதவியேற்க உள்ளார். பாஜக உடனான கூட்டணியை முறித்து முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நிதிஷ் குமார், ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இணைந்து நாளை மீண்டும் முதல்வராகப் பதவியேற்க இருக்கிறார்.

பீகாரில் 2020ல் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட பாஜக 77, ஜேடியூ 45 இடங்களில் வென்றன. தேர்தலுக்கு முந்தைய ஒப்பந்தப்படி ஜேடியூ தலைவர் நிதிஷ் குமார் முதல்வராகப் பதவியேற்றார். நிதிஷ் குமார் அமைச்சரவையில் 16 பாஜக அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றனர்.

பாஜகவுடன் தொடர்ச்சியாக கருத்து முரண்பாடுகள் நிலவிய நிலையில் அக்கட்சியுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொள்வதாக நிதிஷ்குமார் இன்று அறிவித்தார். அதன்பின்னர் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ப்வதாக கடிதம் அளித்தார்.

பாஜக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறிய ஜேடியூவுக்கு ஆர்ஜேடி, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் கூட்டணி ஆதரவு அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் பீகார் முதல்வராக 8-வது முறையாக பதவியேற்க உள்ளார் நிதிஷ் குமார். நிதிஷ் குமாரின் அரசியல் பயணம் குறித்துப் பார்ப்போம்.

English summary

Janata Dal (United) leader Nitish Kumar will be sworn in as the Chief Minister of Bihar tomorrow for the 8th term. Here is the political career history of Nitish kumar.