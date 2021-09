மத்திய அரசுக்கு துணிச்சல் உள்ளதா.. தாலிபன்கள் அமைப்பின் பெயரை குறிப்பிட்டு.. ஒவைசி சவால்

Patna

oi-Velmurugan P

பாட்னா: சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்புச் சட்டம்(யுஏபிஏ) சட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் தாலிபன்கள் அமைப்பை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்து, தடை செய்ய மத்திய அரசுக்கு துணிச்சல் உள்ளதா என அகில இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இத்தாதுல் முஸ்லிமின் (ஏஐஎம்ஐஎம்) கட்சித் தலைவரும் ஹைதராபாத் தொகுதி எம்.பி.யுமான அசாதுதீன் ஒவைசி சவால் விடுத்துள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த வாரம் அளித்த பேட்டியில் தோஹாவில் தலிபான் தலைவர்களை இந்திய தூதர் சந்தித்து பேச்சு வார்த்தை நடத்திய ஏன் மத்திய அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அசாதுதீன் ஒவைசி கேள்வி எழுப்பி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இந்நிலையில் நேற்று பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் அசாதுதீன் ஒவைசி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த போது, தலிபான்கள் வளர்ச்சி சீனா, பாகிஸ்தானுக்கு வேண்டுமானால் பயன் அளிக்கலாம். ஆனால் பாஜகவைப் பொறுத்தவரை அனைத்து முஸ்லிம்களும் தலிபான்கள்தான் என்று விமர்சித்தார்.

English summary

Hyderabad constituency MP Azaduddin Owaisi, leader of the All India Majlis-e-Ittadul Muslim (AIMIM), has challenged the central government for declaring the Taliban an extremist organization in India under the Prevention of Illegal Activities Act (UAPA).