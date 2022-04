பீகார் பாலம் மாயமான வழக்கு! எதிர்பாராத ட்விஸ்டால் அதிர்ந்த காவல்துறை! 8 பேரை கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்

Patna

oi-Rajkumar R

பாட்னா : பீகார் மாநிலத்தில் ஒரு முழு இரும்பு பாலமே திருடப்பட்ட சம்பவத்தில் பாலத்தை இடிக்க வந்த அதிகாரிகள் எனக் கூறி 3 நாட்கள் பாலம் உடைக்கப்பட்டதாகவும், இந்த சம்பவத்தில் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 8 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

பீகார் மாநிலத்தில் நாசிரிங் எனும் பகுதியில் ஆற்றைக் கடந்து செல்ல 1972 ஆம் ஆண்டு சுமார் 60 அடி நீள இரும்பு பாலம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது.

பல ஆண்டுகளாக போக்குவரத்துக்காக பாலத்தை அப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த நிலையில், பல ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இரும்பு பாலம் சேதமடைந்தது.

பீகார் டூ நேபாளத்திற்கு ரயில்.. ரூபே பரிவர்த்தனை.. அசத்தல் திட்டங்களை துவக்கிவைத்த மோடி- ஷெர் பகதூர்

English summary

Police have arrested eight people, including a government official, in connection with the theft of an entire iron bridge in Bihar state, claiming that the bridge had been broken for three days by officials who had come to demolish the bridge.