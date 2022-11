"இந்தியாவில் வசிக்கும் அனைவரும் இந்துக்கள்".. புது விளக்கம் தந்த ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பகவத்.. சர்ச்சை!

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: இந்தியாவில் வசிக்கும் அனைவரும் இந்துக்கள் என்று ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கூறியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்துத்துவம் என்பது நூற்றாண்டு பழமையானது என்றும், இதிலிருந்துதான் பல பிரிவுகள் பிரிந்து சென்றுள்ளன எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என நாட்டின் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் கூறியுள்ள நிலையில், மோகன் பகவத் இவ்வாறு பேசியிருப்பது விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

இந்தியாவை தாய்நாடாக பார்க்கும் அனைவரும் இந்துக்கள் தான்.. ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேச்சு

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat's claim that all people living in India are Hindus has created a stir. He has said that Hinduism is centuries old and many sects have split from it. Mohan Bhagwat's speech has come under criticism when the Constitution of the country states that India is a secular country.