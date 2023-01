பதான் சர்ச்சை: ஷாருக்கானா அது யாரு? செய்தியாளர்களிடம் பதில் கேள்வி எழுப்பிய அசாம் முதல்வர்!

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: பதான் திரைப்பட சர்ச்சை தொடர்பாக அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மாவிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா..ஷருக்கான் என்பவர் யார் ? என்றும் அவரைப்பற்றியும் பதான் திரப்படம் பற்றியும் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என கேலியாக பதிலளித்தார்.

பாலிவுட் உலகின் முன்னணி நடிகரான ஷாருக்கான் நடித்துள்ள படம் பதான். தீபிகா படுகோனே கதாநாயாகியாக நடித்து இருக்கும் இந்த படம் வரும் 25 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

முன்னதாக இந்த படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல் கடந்த டிசம்பரில் வெளியிடப்பட்டது. இதில், பேஷாராம் ரங் பாடலானது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இந்த பாடல் காட்சியில் தீபிகா படுகோனே காவி நிற உடையில் காணப்படுகிறார் என சர்ச்சை வெடித்தது.

காவி உடையில் ஆபாசம்.. மகளுடன் படத்தை பார்க்க முடியுமா ஷாருக்கான்.. ம.பி. சபாநாயகர் கேள்வி

English summary

Reporters questioned Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma regarding the Pathan film controversy. Himanta Biswa Sharma replied to this..Who is Shah Rukh Khan? He jokingly replied that he did not know anything about him or the Pathan movement.