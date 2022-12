பாலியல் “வக்கிரம்”.. சீறிய மாணவிகள்! விளையாட்டு விடுதியில் பயங்கரம் - பெரம்பலூரில் பயிற்சியாளர் கைது

Perambalur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெரம்பலூர்: மாவட்ட மகளிர் விளையாட்டு விடுதியில் மாணவிகளிடம் பாலியலில் சீண்டலில் ஈடுபட்டு வந்த டேக்வாண்டோ பயிற்சியாளர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த அவரை போலீசார் கைது செய்து உள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து அவரை 15 நாட்கள் சிறையில் அடைக்க பெரம்பலூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பெரம்பலூர் மாவட்ட மகளிர் விளையாட்டு விடுதியில் ஏராளமான மாணவிகள் தங்கி பயிற்சி டேக்வாண்டோ பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.

அங்குள்ள பயிற்சியாளர் தர்மராஜன், கடந்த சில மாதங்களாக மாணவிகளிடம் ஆபாசமாக பேசுவது, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடுவது, மது போதையில் மாணவிகளிடம் சில்மிஷம் செய்வது, தவறான முறையில் பாரப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு உள்ளார்.

English summary

A taekwondo coach who was involved in sexually harassing female students in the district women's sports center was dismissed from his job and the police arrested him while he was absconding