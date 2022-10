மனுசன்னு நினைச்சீங்களா? இல்லை.. தள்ளுவண்டியில் தள்ளி செல்லப்பட்ட சிறுவன்! ஸ்ட்ரெச்சர் சேதமான அவலம்!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் ஆம்புலன்ஸ் வண்டியில் ஸ்ட்ரெச்சர் சேதமானதால் தள்ளுவண்டியில் சிறுவனை சிகிச்சைக்கு அழைத்து சென்ற அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இதுகுறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாக கடும் கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது.

ஹவுராவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு சனிக்கிழமை தோறும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி நேற்று அந்த ரெயில் ஹவுராவில் இருந்து புதுவைக்கு வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த ரெயிலில் கொல்கத்தாவை சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் பயணம் செய்தனர்.

அந்த ரெயில் புதுச்சேரி அருகே வந்தபோது, அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த 15 வயது சிறுவனுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த குடும்பத்தினர் செய்வதறியாது தவித்தனர்.

இருளில் மூழ்கிய புதுச்சேரி..ரங்கசாமி பேச்சுவார்த்தை.. மின்துறை ஊழியர்களின் போராட்டம் வாபஸ்!

English summary

In Puducherry, when the stretcher in the ambulance was damaged and the boy was being taken to treatment in the trolley, the video of this incident is getting severe criticism on social media.