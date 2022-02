மீனான்னு நெனப்பு.. கொஞ்சம் குண்டா இருப்பாராம்.. அதுக்காக மனைவி இப்டி செய்யலாமா.. ட்விஸ்ட்டை பாருங்க

Puducherry

oi-Hemavandhana

புதுச்சேரி: மருத்துவமனையில் தன்னை பிரசவத்துக்கு அனுமதிக்கும்வரை, ஒரு பெண் கலர் கலராக ரீல் விட்டு, பொய் பொய்யாக சொல்லி குடும்பத்தை ஏமாற்றி உள்ளார்.. புதுச்சேரியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது..!

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக ஒரு பெண் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.. அவர் நிறைமாத கர்ப்பிணி ஆவார்.

அரபிக் கடலில் சீனாவுக்கு எதிராக வியூகம்: ஓமன் பாதுகாப்பு செயலாளர் 6 நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வருகை!

2 நாட்களுக்கு முன்பு இங்கு அவரை குடும்பத்தினர் அழைத்து வந்துள்ளனர்.. வார்டும் ஒதுக்கி அதில் அவர் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்தார்.

English summary

Until she was allowed to give birth in the hospital, a woman deceived the family by telling a lie that she is pregnant.