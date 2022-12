மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு.. மாநில அந்தஸ்துகோரி புதுச்சேரியில் இன்று அதிமுக பந்த்.. பஸ்கள் ஓடவில்லை

Puducherry

oi-Nantha Kumar R

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ், பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில் தனிமாநில அந்தஸ்து கோரிக்கை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் புதுச்சேரியை தனிமாநிலமாக மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என அதிமுக சார்பில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அரசு, தனியார் பஸ்கள் இயங்காத நிலையில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்று நீண்டகாலமாக கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுதொடர்பாக பல முறை அங்குள்ள சட்டசபையில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் கூட மத்திய அரசு செவிசாய்க்கவில்லை.

இந்நிலையில் தான் தற்போது புச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் எழ தொடங்கியது. பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தொடர்ந்து இதனை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

With the NR Congress-BJP coalition rule in Puducherry, the demand for separate state status has taken shape. In this situation, AIADMK is holding a complete blockade today demanding that the central government should declare Puducherry as a separate state. As government and private buses are not running, the shops are closed and the normal life of the public is affected.