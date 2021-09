புதுச்சேரியில் பா.ஜ.க.வுக்கு முதல் ராஜ்யசபா எம்.பி.. செல்வகணபதி போட்டியின்றி தேர்வு!

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாநிலங்களவை உறுப்பினா் தோ்தலில் பா.ஜ.க வேட்பாளா் செல்வகணபதி போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார். தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி முனுசாமியுடம் இருந்து அவர் சான்றிதழை பெற்றுக்கொண்டர். செல்வகணபதி தேர்வு செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பா.ஜ.க தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவிக்கு அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.

English summary

BJP candidate Selvaganapathi was elected unopposed as a Rajya Sabha MP from Puducherry. BJP on celebrated the election of its first Rajya Sabha MP from Puducherry