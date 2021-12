பாஜகவின் மிகப்பெரிய பிளஸ் என்ன தெரியுமா?.. இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் சொல்வதை பாருங்க!

Puducherry

புதுச்சேரி: முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் 92-வது பிறந்தநாள் நேற்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. இதனையொட்டி பாஜக சார்பில் பல்வேறு பகுதிகளில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.

இதேபோல் புதுச்சேரி மாநில பாஜக சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் பல இடங்களில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இந்த நிலையில் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உள்ள அம்பேத்கர் மணிமண்டபம் எதிரில் வாஜ்பாய் பிறந்தநாளையொட்டி தேசிய நல்லாட்சி தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

