பெரும் சோகம்.. திமுக ராஜ்யசபா எம்.பி., என்.ஆர்.இளங்கோவின் மகன் புதுச்சேரி அருகே கார் விபத்தில் பலி

புதுச்சேரி : திமுக ராஜ்யசபா எம்.பி., என்.ஆர்.இளங்கோவின் மகன் புதுச்சேரி அருகே கார் விபத்தில் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் என்.ஆர்.இளங்கோ சென்னையில் வசித்து வருகிறார். இவரது மகன் ராகேஷ் இவர் பணி நிமித்தமாக அவரது காரில் தனது நண்பருடன் சென்னையில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு சென்றார்.

புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கு திரும்பி வரும் போது, விழுப்புரம் மாவட்டம் கோட்டகுப்பம் அடுத்த கீழ்புத்துபட்டு அருகே வந்து கொண்டிருந்த பொழுது எதிர்பாராத விதமாக தடுப்புச்சுவரில் மோதி கார் நொறுங்கியது. இதில் பயணம் செய்த என்.ஆர் இளங்கோ மகன் ராகேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருடன் பயணித்த நண்பர் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ராகேஷின் உடல் காரினுள் மாட்டிக்கொண்டதால் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினர் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் அவரது உடலை போலீசார் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இந்த விபத்து குறித்து கோட்டக்குப்பம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

திமுக ராஜ்யசபா உறுப்பினர் என்.ஆர்.இளங்கோவின் சகோதரர் நடிகர் மனோகர் உடல்நலக்குறைவால் கடந்த ஆண்டு காலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The son of DMK Rajya Sabha MP NR Ilango was killed in a car accident near Pondicherry.The name of the person who died in the accident is Rakesh. Rakesh, 22, had gone to Pondicherry yesterday.