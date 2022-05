கவனிச்சீங்களா.. “எல்லாமே பிளான் படி நடக்குது” - அமித்ஷா வந்துட்டு போன பின்னாடிதான் இந்த பிரச்சனையே!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுச்சேரிக்கு வந்து சென்ற பிறகுதான் ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்பு சர்ச்சை வெடித்துள்ளதாக நாராயணசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில், மருந்து பதிவு செய்வது, நோயாளிகளின் விவரக்குறிப்புகள் அனைத்தும் இந்தியில் இருக்க வேண்டும் என ஜிப்மர் இயக்குநர் உத்தரவிட்டார்.

இது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்த நிலையில், உள்துறை அமித்ஷாவே இந்த சர்ச்சைகளுக்கு காரணகர்த்தா எனக் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது.

English summary

Narayanasamy has alleged that an attempt was made to Hindi imposition in Jipmer only after Home Minister Amit Shah came to Puducherry.