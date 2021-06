'இந்திய ஒன்றியம்' என குறிப்பிட்டது ஏன்?.. புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தரப்பு விளக்கம்!

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ்- பா.ஜ.க. கூட்டணி அறுதி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. என்.ஆர்,காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.ஆனால் ஆட்சி அமைத்து 50 நாட்களை கடந்த பின்னரும் அமைச்சரவையை தேர்வு செய்வதில் கடும் குழப்பம் நிலவியது.

இந்த நிலையில் 50 நாட்களுக்குப் பிறகு என்.ஆர். காங்கிரஸ்- பா.ஜ.க. கூட்டணி யில் 5 அமைச்சர்கள் நேற்று முன்தினம் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அப்போது "இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சிப் பரப்பின் அமைச்சர் என்ற வகையில் கடமையாற்றுவேன்" என்று ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வாசிக்க, அமைச்சர்கள் அந்த வார்த்தையை திரும்பக் கூறி பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசு எனக்கூறாமல் ஒன்றிய அரசு என அழைத்து வரும் நிலையில் இந்திய ஒன்றியம் என்று புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவில் குறிப்பிட்டது தொடர்பாகப் பலரும் பல்வேறு கருத்துகள் தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் இந்திய ஒன்றியம் என கூறியது தொடர்பாக புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

