50 நாட்கள் ஆச்சு.. ஒரு அமைச்சரைகூட போட முடியல.. திணறும் ரங்கசாமி.. குழப்பத்தில் பாஜக!

Puducherry

oi-Velmurugan P

புதுச்சேரி :50 நாட்களை கடந்த பின்னரும் புதுச்சேரியில் அமைச்சரவையை அமைக்க முடியாமல் முதல்வர் ரங்கசாமி திணறி வருகிறார். இப்படியான சூழலுக்கு பாஜகவும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியும் இன்னமும் அமைச்சர்கள் யார் என்பதை இறுதி செய்யாதது தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே அடுத்த ஒரு வாரத்தில் புதுச்சேரியில் அமைச்சரவை அமைக்கப்படும் என்று என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவரும், புதுச்சேரி முதல்வருமான ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் அறிவித்து 51 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. சரியாக மே 2ம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகின. என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணி 16 இடங்களில் வென்றது. இதனால் பாஜக எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவுடன் ரங்கசாமி முதல்வராகி விட்டார்.. ஆனால், அவருடன் அமைச்சர்கள் யாரும் இதுவரை பதவி ஏற்கவில்லை.

English summary

50 days have passed since the EC declared Puducherry election results. Yet there is no cabinet in place due to the differences of opinion between NR Congress & BJP over portfolios.