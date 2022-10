தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு ‘ஸ்வீட்’ நியூஸ் கொடுத்த அமைச்சர்.. இங்கே நிலை என்ன?

Puducherry

புதுச்சேரி : புதுச்சேரி, காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் வரும் அக்டோபர் 2 (செவ்வாய்க்கிழமை) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீபாவளி முடிந்தபிறகு சொந்த ஊர்களில் இருந்து ஊர் திரும்ப வசதியாக தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தீபாவளிக்கு மறுநாள் (செவ்வாய் கிழமை) விடுமுறை அளிக்கப்படும் என புதுச்சேரி கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகை இந்தாண்டு அக்டோபர் 24ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) கொண்டாடப்பட இருக்கும் நிலையில், புதுச்சேரியில் கூடுதலாக ஒரு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

All the schools and colleges in Puducherry and Karaikal have been declared a holiday on October 2 (Tuesday). Holiday on the next day of Diwali to facilitate the return from their hometowns