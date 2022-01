இந்தியாவே இளைஞர்களைப் போல உத்வேகமாக உள்ளது - பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்

Puducherry

புதுச்சேரி: நாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வதில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்றுகிறார்கள் எனவும், நாடே இளைஞர்கள் போல் உத்வேகத்துடன் இருக்கிறது என புதுச்சேரியில் நடைபெற்று வரும் தேசிய இளைஞர் தின திருவிழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

புதுச்சேரியில் தேசிய இளைஞர் விழா இன்று தொடங்கி வருகிற 16-ந்தேதி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டு இருந்தது. இந்த விழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுச்சேரி வந்து தொடங்கி வைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக பிரதமர் மோடியின் வருகை ரத்து செய்யப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி இளைஞர் விழாவும் ஆன்லைன் மூலம் 2 நாட்கள் மட்டுமே நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

Speaking at the inauguration of the National Youth Day Festival in Pondicherry, Prime Minister Narendra Modi said that the youth are playing a key role in taking the country to the next level and the country is as inspiring as the youth.