"சைவமும், வைணவமும் இந்து மதத்தின் அடையாளங்கள் தான்" ராஜராஜ சோழன் விவகாரத்தில் தமிழிசை செளந்தரராஜன்!

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: சைவமும், வைணவமும் இந்து மதத்தின் அடையாளங்கள் என்று புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி மின்துறை தனியார் மயமாக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மின்துறை ஊழியர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனிடையே மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டம் காரணமாக புதுச்சேரியில் அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவியது.

இதன் பின்னர் அரசு தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட பின்னர், தீபாவளி வரை போராட்டத்தைத் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Saivam and Vainavam are the symbols of Hinduism says Puducherry LG Tamilisai Soundararajan. Also she said, Privatisation of EB is useful for People of Puducherry.